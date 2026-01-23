Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Журналістам Альоні Грамовій та Євгену Кармазіну посмертно присудили Національну премію за захист свободи слова

Іван Назаренко 23 січня 2026
1278

Загиблим у жовтні журналістам телеканалу FREEДОМ Альоні Грамовій та Євгену Кармазіну посмертно присудили Національну премію за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка за 2025 рік. Про це повідомили в Донецькій обласній державній адміністрації, пише «Суспільне».

Журналісти загинули 23 жовтня 2025 року в Краматорську під час виконання професійних обов’язків. Російський ударний дрон влучив у знімальну групу телеканалу. У листопаді того ж року президент України посмертно відзначив обох орденами «За заслуги» ІІІ ступеня.

Фото: Донецька ОДА

Альона Грамова (справжнє ім’я Олена Губанова) народилася 1982 року в Єнакієвому на Донеччині. У журналістиці працювала зі студентських років: була ведучою на радіо «Мелодія», згодом — на регіональному телебаченні. З березня 2021 року працювала на телеканалі «Дім», а в червні 2023-го була нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Євген Кармазін — уродженець Краматорська. З 2022 року працював оператором каналів українського державного іномовлення. Йому було 33 роки.

