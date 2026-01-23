Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Київський культурний простір «КультМотив» опинився на межі закриття

Іван Назаренко 23 січня 2026
Власники культурного простору у Києві «КультМотив» повідомили у своєму Instagram про надзвичайну ситуацію що сталася в будівлі. За їхніми словами, заклад опинився на межі закриття.

Внаслідок ситуації, культурний простір відрізано від централізованого електропостачання. Зараз заклад працює на генераторі та отоплюється дров'яним каміном. Але, як зазначено у публікації, «КультМотив» за таких обставин довго працювати не зможе. Термінів відновлення електропостачання наразі немає.

Заклад подякував відвідувачам за підтримку і відкрив банку, на яку збирає донати на додатковий генератор.

Київський культурний простір «КультМотив» відкрив свої двері улітку 2023 року в центрі Подолу у колишній будівлі млинзаводу. Заклад подає страви української сучасної кухні і авторські коктейлі, а також регулярно проводить музичні фестивалі із локальними гуртами та джазові вечори.

