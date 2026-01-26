Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Nintendo показала новий трейлер мультфільму «Супер Маріо Галактика в кіно»

Іван Назаренко 26 січня 2026
Nintendo показала новий трейлер «Супер Маріо Галактика в кіно» — анімаційного сиквелу фільму про Маріо, який виходить у квітні, і головною зіркою ролику став зелений динозавр Йоші.

У ролику Маріо (Кріс Пратт) та Луїджі (Чарлі Дей) допомагають маленькому пустельному селу — брати спускаються в прадавній храм, щоб прочистити забитий трубопровід. Після моторошного підземелля й купи зруйнованих кам’яних брил на них чекає сюрприз: із засідки з’являється Йоші — майбутній напарник братів.

Йоші вперше з’явився у франшизі ще в Super Mario World 1990 року на NES. Відтоді він став майже обов’язковим елементом серії. У 1995-му Йоші отримав власну гру — Yoshi’s Island, де ціла зграя різнокольорових динозаврів рятувала Маріо та Луїджі від чаклуна Камека.

Перший фільм «Брати Супер Маріо в кіно» вийшов у квітні 2023 року й став феноменом прокату: $1,36 мільярдів зборів по світу, п’яте місце серед найкасовіших анімаційних фільмів в історії та 19-те серед усіх фільмів загалом. У касті тоді були Кріс Пратт, Чарлі Дей, Джек Блек, Аня Тейлор-Джой, Сет Роген і Кіган-Майкл Кі.

«Супер Маріо Галактика в кіно», заснований на грі 2007 року для Wii, знову знімають Аарон Хорват і Майкл Єленік. До акторського складу приєдналися Бенні Сефді (Боузер-молодший) та Брі Ларсон (Розаліна).

