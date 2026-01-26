Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Режисер Сем Реймі розповів, чому він не повернеться до фільмів «Людина-павук»

Іван Назаренко 26 січня 2026
Режисер Сем Реймі, який зняв трилогію «Людина-павук» для Sony у 2002–2007 роках, заявив, що його версія історії Пітера Паркера та Мері Джейн Вотсон навряд чи повернеться на великий екран. В інтерв’ю ScreenRant він зазначив, що ці персонажі пішли далі й їхнє повернення малоймовірне.

Реймі наголосив, що «Людина-павук» — це персонаж, над яким десятиліттями працювали десятки авторів і художників Marvel, а йому лише на певний час передали факел. Після трьох власних фільмів режисер, за його словами, передав цю історію наступникам і вважає, що саме вони мають продовжувати розвивати франшизу для нової аудиторії.

Також він визнав, що сучасне покоління глядачів асоціює Людину-павука насамперед з версією Тома Голланда. Реймі додав, що було б неправильно з його боку намагатися відродити власну інтерпретацію персонажа, коли інші режисери та актори вже успішно ведуть франшизу вперед.

Перший фільм Реймі «Людина-павук» вийшов у 2002 році, продовження — у 2004 та 2007 роках. У 2012–2014 роках франшизу перезапустив Марк Вебб з Ендрю Гарфілдом у головній ролі, а з 2016 року персонаж перейшов до Marvel Studios, де його грає Том Голланд. Наступний фільм серії — «Людина-павук: Абсолютно новий день», знятий Дестіном Деніелом Креттоном, вийде в прокат 31 липня.

