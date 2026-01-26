Подружжя продає водяний млин XVI століття, що надихнув художника Вільяма Тернера на картину

Подружжя з Вельсу виставило на продаж історичний водяний млин XVI століття, який став сюжетом для картини одного з найвідоміших британських художників — Вільяма Тернера, повідомляє BBC.

Брендан і Селія Вілсони придбали Rossett Mill у Рексемі 17 років тому за £660 тисяч. На той момент будівля 1588 року була занедбана й непридатна для життя. Попри це, подружжя вирішило відреставрувати млин. І за два роки, витративши приблизно £250 тисяч, перетворило його на житловий будинок із чотирма спальнями, чотирма ванними кімнатами, кількома вітальнями та прибудовою. Для збереження автентичного вигляду вони навіть замовили старі дубові балки з Франції.

Млин має статус пам’ятки архітектури II категорії й відомий тим, що саме ним надихнувся Джозеф Маллорд Вільям Тернер на акварель Marford Mill 1795 року, яка нині зберігається в Національному музеї Вельсу. Мистецтвознавці зазначають, що Тернер обрав це місце під час подорожей Вельсом у пошуках мальовничих сюжетів. Саме через ці роботи за ним закріпилася репутація одного з провідних пейзажистів свого часу.

Сам млин досі працює, він є так званим нижньобійним — вода проходить під колесом і приводить його в рух. Власники користуються ним кілька разів на рік, а Брендан навіть молов зерно для випікання хліба. Згідно зі стародавньою угодою, закріпленою в документах на власність, господарі мають право без обмежень використовувати воду з річки Алин для роботи млина.

Разом із будинком продається майже 4 гектари землі. Нині об’єкт виставлений на ринку за £1,5 мільйона. Подружжя пояснює продаж виходом на пенсію та бажанням переїхати ближче до дітей у Честері.