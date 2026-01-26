Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Тут все катастрофічно, але не апокаліптично»: у київському барі «БарменДиктат» сталася пожежа

Іван Назаренко 26 січня 2026
Київський бар «БарменДиктат» повідомив про пожежу, яка сталася у закладі. За словами власника Кирила Кислякова, нинішній стан вони описують як «катастрофічний, але не апокаліптичний».

Попри пошкодження, бар продовжує працювати. У дописі зазначили, що заклад чекає гостей — зокрема поціновувачів димних ароматів в алкоголі і не тільки.

«БарменДиктат» не став відкривати збори на відновлення, а закликав відвідувачів приходити і пити, якщо вони хочуть підтримати заклад у складний момент. Бар також із гумором повідомив, що для охочих випити в гумових чоботах на місці працює бармен-гід.

Бар «БарменДиктат» відкрився навесні 2016 року у непримітному підвалі на Хрещатику. 2023 року до закладу завітав британський письменник Стівен Фрай, який назвав бар «найдивовижнішим місцем». Ще через рік тодішній держсекретар США Ентоні Блінкен зіграв зі сцени «БарменДиктату» пісню Ніла Янга Rockin' in the Free World.

