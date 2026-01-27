Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Каньє Вест вибачився за антисемітські висловлювання і розповів про свої психічні проблеми

Іван Назаренко 27 січня 2026
Каньє Вест, який нині використовує псевдонім Ye, оплатив публікацію вибачення в друкованому випуску The Wall Street Journal від 26 січня. У листі він перепросив за свої антисемітські та ненависницькі висловлювання, зроблені протягом 2025 року, і пояснив їх своїм психічним станом у той період. Про це повідомляє Vice.

Ye повідомив, що 2023 року йому діагностували біполярний розлад I типу. За його словами, розлад став наслідком невиявленого ушкодження правої лобної частки мозку, отриманого під час автомобільної аварії 2002 року. Фізичні травми тоді вилікували, однак психологічні наслідки аварії довгий час залишалися без уваги. У 2025 році, як стверджує музикант, він пережив чотиримісячний маніакальний епізод із психотичною, параноїдальною та імпульсивною поведінкою.

У листі Вест детально описав, як манія впливає на сприйняття реальності, зокрема породжує заперечення хвороби й відчуття повної правоти власних дій. Він визнав, що в цьому стані втратив контакт із реальністю, завдав шкоди близьким людям і вдавався до використання нацистської символіки, зокрема свастики. Водночас Ye наголосив, що не вважає себе ані нацистом, ані антисемітом, і заявив про любов та повагу до єврейської спільноти.

Артист підкреслив, що його діагноз не є виправданням сказаного чи зробленого. За його словами, хвороба може пояснити поведінку, але не знімає відповідальності. Він заявив про готовність відповідати за наслідки своїх дій і працювати над змінами.

Наприкінці листа Ye зазначив, що звернувся по допомогу і нині дотримується курсу лікування, який включає медикаментозну терапію, психотерапію, фізичні навантаження та зміну способу життя.

