Сідні Свіні обвішала знак Hollywood бюстгальтерами без дозволу відповідних служб

Сідні Свіні вночі пробралася до знака Hollywood і прикрасила його бюстгальтерами без дозволу відповідних служб, повідомляє Los Angeles Times. Акція стала частиною рекламної кампанії нового бренду жіночої білизни Syrn.

Акторка опублікувала відео з підготовки та реалізації трюку в Instagram. На кадрах Свіні разом із невеликою командою вантажить бюстгальтери в мікроавтобус, після чого піднімається до знака в Голлівудських пагорбах і розвішує білизну поверх літер.

За даними LA Times, Hollywood Chamber of Commerce, яка володіє правами інтелектуальної власності на знак, заявила, що акція не була погоджена. Hollywood Sign Trust, організація, відповідальна за управління об’єктом, також повідомила, що не знала про зйомки.

Представник Палати торгівлі Стів Ніссен наголосив, що будь-яке комерційне використання або доступ до знака Hollywood потребує попереднього дозволу. За його словами, продакшн за участю Сідні Свіні не отримував жодних ліцензій і не був погоджений. У поліції Лос-Анджелеса зазначили, що на момент публікації матеріалу заяву про незаконне проникнення подано не було.