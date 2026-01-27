Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Елтон Джон розповів, як перетворив свої колінні чашечки на ювелірну прикрасу

Іван Назаренко 27 січня 2026
1039
Елтон Джон розповів, як перетворив свої колінні чашечки на ювелірну прикрасу

Елтон Джон розповів, як перетворив власні колінні чашечки на прикрасу після подвійної заміни колін у 2024 році. Про це музикант згадав у короткому документальному фільмі про роль золота в його житті, пише Mirror.

За словами 78-річного артиста, після операції він попросив хірурга залишити йому видалені колінні чашечки — спершу ліву, а потім праву. Далі Джон звернувся до ювелірного дизайнера Тео Феннелла, який узявся перетворити кістку на ювелірний виріб.

Феннелл пояснив, що чашечки довелося запікати, щоб висушити, після чого вони стали пористими. Їх покрили ацетатом і відполірували. У результаті з’явилося намисто в золотій оправі з фрагментом кістки, яке Елтон Джон уперше одягнув на європейську прем’єру фільму «Елтон Джон: Ніколи не пізно» в жовтні 2024 року.

Показуючи прикрасу, музикант уточнив, що це його права колінна чашечка, додавши, що хірург назвав його коліна найгіршими у своїй практиці. Джон пожартував, що отвір у кістці нагадує давній єгипетський артефакт, і високо оцінив роботу Феннелла, який навіть зробив ланцюжок із кісткових елементів.

На звороті намиста вигравірувано латинський напис «Я більше не схилю коліно ні перед ким».

Раніше Елтон Джон неодноразово говорив про проблеми зі здоров’ям, зазначаючи, що в нього більше немає мигдаликів, апендикса, простати, правого стегна і обох колін.

Фото: Raph_PH / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Фільм «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова увійшов до шортліста BAFTA-2026 TikTok-зірка Хабі Ламе продав права на свій образ за $900 мільйонів Адміністрація Трампа планує залучити ШІ до написання урядових документів Сідні Свіні обвішала знак Hollywood бюстгальтерами без дозволу відповідних служб
«Індустрія» — серіал, який потіснив «Дім дракона» 26 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 21 25 січня 2026 Цибулевий суп. Страва бідних, що стала стравою багатіїв 23 січня 2026 Куди піти в Києві 24–25 січня: «Говорить Харків» із Сергієм Жаданом, ретро-вечірка у філармонії та хард-техно-рейв 22 січня 2026 Найочікуваніші музичні альбоми-2026 22 січня 2026 Помер Валентіно Гаравані — кутюр’є, який одягав королев, принцес, перших леді та кінозірок 21 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.