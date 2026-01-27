Елтон Джон розповів, як перетворив свої колінні чашечки на ювелірну прикрасу

Елтон Джон розповів, як перетворив власні колінні чашечки на прикрасу після подвійної заміни колін у 2024 році. Про це музикант згадав у короткому документальному фільмі про роль золота в його житті, пише Mirror.

За словами 78-річного артиста, після операції він попросив хірурга залишити йому видалені колінні чашечки — спершу ліву, а потім праву. Далі Джон звернувся до ювелірного дизайнера Тео Феннелла, який узявся перетворити кістку на ювелірний виріб.

Феннелл пояснив, що чашечки довелося запікати, щоб висушити, після чого вони стали пористими. Їх покрили ацетатом і відполірували. У результаті з’явилося намисто в золотій оправі з фрагментом кістки, яке Елтон Джон уперше одягнув на європейську прем’єру фільму «Елтон Джон: Ніколи не пізно» в жовтні 2024 року.

In late 2025, legendary musician Elton John revealed in a documentary titled Touched By Gold that he had his own kneecaps turned into jewelry. Following double knee replacement surgery, John requested to keep his biological kneecaps.



Показуючи прикрасу, музикант уточнив, що це його права колінна чашечка, додавши, що хірург назвав його коліна найгіршими у своїй практиці. Джон пожартував, що отвір у кістці нагадує давній єгипетський артефакт, і високо оцінив роботу Феннелла, який навіть зробив ланцюжок із кісткових елементів.

На звороті намиста вигравірувано латинський напис «Я більше не схилю коліно ні перед ким».

Раніше Елтон Джон неодноразово говорив про проблеми зі здоров’ям, зазначаючи, що в нього більше немає мигдаликів, апендикса, простати, правого стегна і обох колін.