Японська компанія збудує у Львові будинок для онкопацієнтів

Іван Назаренко 27 січня 2026
1358
Японська компанія DAIWA House збудує у Львові будинок для онкохворих, які приїздять на лікування, але не можуть постійно перебувати в лікарні або орендувати житло. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Будівлю зведуть за японською модульною технологією. Це буде одноповерхова споруда на приблизно 15 кімнат зі спільними просторами. Місто також облаштує довкола доступний громадський простір.

Будинок планують звести на вулиці Віри, Надії, Любові біля вулиці Орлика навпроти Замарстинівського парку. Локацію обрали через зручне сполучення з лікарнею, парком і міською інфраструктурою, зокрема для людей на кріслах колісних.

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, пацієнти отримають можливість перебувати в комфортних умовах поза лікарнею, і водночас зменшиться навантаження на стаціонари.

Президент DAIWA House Industry Кеїчі Йоші зазначив, що компанія спеціалізується на швидкому будівництві соціального житла та має великий досвід відновлення інфраструктури після катастроф. За його словами, компанія не може вплинути на війну, але може допомогти людям уже зараз.

Фото: Львівська міська рада
