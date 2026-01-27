Китайський гуманоїдний робот першим у світі встановив зв'язок із супутником на орбіті

Гуманоїдний робот Embodied Tien Kung від компанії X-Humanoid уперше встановив прямий зв’язок із супутником на низькій навколоземній орбіті без використання наземних мереж. Демонстрація відбулася 23 січня в Пекіні під час конференції з розвитку комерційної космічної індустрії, пише Interesting Engineering.

Робот підключився до інтернет-супутника компанії GalaxySpace з фазованою антенною решіткою та передавав дані в реальному часі. Це стало першим у Китаї тестом багатоканального з’єднання з LEO-супутником, який працював без підтримки наземної інфраструктури.

Роботу дали завдання: забрати сертифікат з безпілотного авто, яке самостійно доїхало з держцентру до Rocket Avenue. Після встановлення супутникового з’єднання робот підійшов до авто, забрав документ і переніс його в іншу будівлю, передавши керівнику проєкту. У процесі вся активність передавалася через супутник у командний центр у режимі реального часу.

Це відкриває можливість використання таких роботів у зонах без інтернету, під час катастроф, у віддалених регіонах та в аварійно-рятувальних операціях.