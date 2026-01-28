Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Музей рухомого зображення у Нью-Йорку проведе виставку, присвячену серіалові «Клан Сопрано»

Іван Назаренко 28 січня 2026
Музей рухомого зображення (MoMI) у Нью-Йорку відкриє велику виставку, присвячену серіалові «Клан Сопрано». Експозицію приурочать до 25-річчя прем’єри шоу, яке вважають однією з ключових робіт «золотої епохи» телебачення. Про це повідомляє Hypebeast.

Виставка проходитиме в музеї MoMI у районі Квінз, і покаже, як серіал створювався, розвивався та вплинув на сучасне телебачення. Серед експонатів — оригінальні костюми, зокрема речі, які носив Джеймс Гандольфіні, сценарії серій, ескізи декорацій та інші матеріали зі знімального майданчика.

Організатори хочуть показати, як «Клан Сопрано» стер межу між кіно і серіальним жанром, поєднавши кримінальну історію з сімейною драмою та розмовою про страхи й проблеми американського суспільства кінця 1990-х і початку 2000-х.

У межах виставки також заплановані події за участі творця серіалу Девіда Чейза та акторів проєкту. Вони поділяться спогадами про роботу над шоу та його спадщину.

Виставка за «Кланом Сопрано» відкриється на початку 2026 року

Фото: HBO / Wikimedia Commons
