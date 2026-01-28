Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Гурт Placebo напише саундтрек для постановки «Артуро Уї» — це дебют колектива у театрі

Іван Назаренко 28 січня 2026
1006
Гурт Placebo напише саундтрек для постановки «Артуро Уї» — це дебют колектива у театрі

Британський гурт Placebo вперше долучається до театрального мистецтва: музиканти напишуть саундтрек до нової постановки п’єси «Кар’єра Артуро Уї, яку можна було спинити» Бертольта Брехта для Royal Shakespeare Company, пише The Guardian.

П’єсу, створену 1941 року, вважають алегорією приходу до влади Адольфа Гітлера. За сюжетом, чикагський гангстер Артуро Уї через шантаж та корупцію поступово захоплює контроль над овочевим ринком міста.

Головну роль зіграє Марк Гетісс, відомий як співавтор серіалу «Шерлок» від HBO і сценарист «Доктора Хто». Прем’єра відбудеться 11 квітня у театрі Swan у Стратфорді-на-Ейвоні.

Для Placebo це перший досвід участі в театральній виставі. Гурт, що прославився наприкінці 1990-х завдяки хітам Nancy Boy, Pure Morning та You Don’t Care About Us, випустив вісім студійних альбомів, а останній — Never Let Me Go — став їхнім найуспішнішим у чартах, піднявшись на третє місце.

Учасники колективу Браян Молко і Стефан Олсдал назвали співпрацю великою честю та зазначили, що тема п’єси сьогодні звучить навіть гостріше, ніж раніше. За їхніми словами, під час роботи вони надихалися образом аутсайдера, а також темами влади, відчуження й морального занепаду.

Режисер вистави Шон Ліннен описав музику Placebo як темну, спокусливу та глибоко театральну, а також підкреслив, що п’єса перегукується з сучасною політичною реальністю та зростанням ультраправих рухів у світі.

Хоча «Артуро Уї» була написана ще під час Другої світової війни, вперше п'єсу поставили лише у 1958 році, вже після смерті Брехта. У різні роки роль Артуро Уї виконували зіркові актори, зокрема Ленні Генрі у лондонській постановці 2017 року.

Фото: Pablo029 / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Верховний Суд визнав незаконною передачу землі Мархалівського лісу під військове кладовище Даррен Аронофскі став продюсером ШІ-серіалу, присвяченого американській революції Netflix випустить документальний фільм про Red Hot Chili Peppers У Києві зупинили демонтажні роботи в найстарішій садибі Андріївського узвозу — активіст
Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026 Груші у вині: як перетворити глінтвейн на десерт 30 січня 2026 Іспанський фотограф Альберт Лорес: «Після відряджень до Сирії чи Лівану я повертаюся додому — в Київ» 29 січня 2026 Куди піти в Києві на вихідних, якщо хочеться побути серед своїх: зимовий рейв на Київському морі і здибанка в «КультМотиві» 29 січня 2026 Євген Нікіфоров про те, як це — понад 10 років фотографувати автобусні зупинки 28 січня 2026 Меморіали жертвам Голокосту: як вшановувати трагедію через камінь 27 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.