Гурт Placebo напише саундтрек для постановки «Артуро Уї» — це дебют колектива у театрі

Британський гурт Placebo вперше долучається до театрального мистецтва: музиканти напишуть саундтрек до нової постановки п’єси «Кар’єра Артуро Уї, яку можна було спинити» Бертольта Брехта для Royal Shakespeare Company, пише The Guardian.

П’єсу, створену 1941 року, вважають алегорією приходу до влади Адольфа Гітлера. За сюжетом, чикагський гангстер Артуро Уї через шантаж та корупцію поступово захоплює контроль над овочевим ринком міста.

Головну роль зіграє Марк Гетісс, відомий як співавтор серіалу «Шерлок» від HBO і сценарист «Доктора Хто». Прем’єра відбудеться 11 квітня у театрі Swan у Стратфорді-на-Ейвоні.

Для Placebo це перший досвід участі в театральній виставі. Гурт, що прославився наприкінці 1990-х завдяки хітам Nancy Boy, Pure Morning та You Don’t Care About Us, випустив вісім студійних альбомів, а останній — Never Let Me Go — став їхнім найуспішнішим у чартах, піднявшись на третє місце.

Учасники колективу Браян Молко і Стефан Олсдал назвали співпрацю великою честю та зазначили, що тема п’єси сьогодні звучить навіть гостріше, ніж раніше. За їхніми словами, під час роботи вони надихалися образом аутсайдера, а також темами влади, відчуження й морального занепаду.

Режисер вистави Шон Ліннен описав музику Placebo як темну, спокусливу та глибоко театральну, а також підкреслив, що п’єса перегукується з сучасною політичною реальністю та зростанням ультраправих рухів у світі.

Хоча «Артуро Уї» була написана ще під час Другої світової війни, вперше п'єсу поставили лише у 1958 році, вже після смерті Брехта. У різні роки роль Артуро Уї виконували зіркові актори, зокрема Ленні Генрі у лондонській постановці 2017 року.