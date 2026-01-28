З новим оновленням Google Photos тепер можна анімувати фото за допомогою ШІ-промпта

Додаток Google Photos отримав оновлення, яке дозволяє анімувати фото за власним промптом. Тепер користувачі можуть самі задавати, як саме має рухатись зображення, пише The Verge.

Раніше Google Photos умів оживляти фото, але ефект був доволі простий і передбачуваний. Тепер сервіс дозволяє вводити текстові запити, наприклад, попросити легкий рух камери чи зміну ракурсу.

Це особливо цікаво щодо старих фотографій з сімейних архівів або знімків кількадесятирічної давнини, на яких тепер можна «оживити» спогади.

Окрім цього, ті самі підказки можна використовувати і для відео: застосовувати ефекти до вже рухомих зображень. Якщо користувач не знає, з чого почати, Google Photos пропонує власні варіанти підказок. Також можна взяти готовий результат і трохи його підкоригувати.

Ще одна деталь — до таких анімованих фото та відео можна додавати звук. Утім, функція доступна лише користувачам від 18 років.