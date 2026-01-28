Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

З новим оновленням Google Photos тепер можна анімувати фото за допомогою ШІ-промпта

Іван Назаренко 28 січня 2026
6642
З новим оновленням Google Photos тепер можна анімувати фото за допомогою ШІ-промпта

Додаток Google Photos отримав оновлення, яке дозволяє анімувати фото за власним промптом. Тепер користувачі можуть самі задавати, як саме має рухатись зображення, пише The Verge.

Раніше Google Photos умів оживляти фото, але ефект був доволі простий і передбачуваний. Тепер сервіс дозволяє вводити текстові запити, наприклад, попросити легкий рух камери чи зміну ракурсу.

Це особливо цікаво щодо старих фотографій з сімейних архівів або знімків кількадесятирічної давнини, на яких тепер можна «оживити» спогади.

Окрім цього, ті самі підказки можна використовувати і для відео: застосовувати ефекти до вже рухомих зображень. Якщо користувач не знає, з чого почати, Google Photos пропонує власні варіанти підказок. Також можна взяти готовий результат і трохи його підкоригувати.

Ще одна деталь — до таких анімованих фото та відео можна додавати звук. Утім, функція доступна лише користувачам від 18 років.

Фото: Rubaitul Azad / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Верховний Суд визнав незаконною передачу землі Мархалівського лісу під військове кладовище Даррен Аронофскі став продюсером ШІ-серіалу, присвяченого американській революції Netflix випустить документальний фільм про Red Hot Chili Peppers У Києві зупинили демонтажні роботи в найстарішій садибі Андріївського узвозу — активіст
Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026 Груші у вині: як перетворити глінтвейн на десерт 30 січня 2026 Іспанський фотограф Альберт Лорес: «Після відряджень до Сирії чи Лівану я повертаюся додому — в Київ» 29 січня 2026 Куди піти в Києві на вихідних, якщо хочеться побути серед своїх: зимовий рейв на Київському морі і здибанка в «КультМотиві» 29 січня 2026 Євген Нікіфоров про те, як це — понад 10 років фотографувати автобусні зупинки 28 січня 2026 Меморіали жертвам Голокосту: як вшановувати трагедію через камінь 27 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.