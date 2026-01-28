Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У передмісті Копенгагена встановили червоні вуличні ліхтарі, щоб допомогти кажанам

Іван Назаренко 28 січня 2026
1190

У передмісті Копенгагена частину вуличних ліхтарів замінили на червоні, щоб не шкодити кажанам. Таке рішення ухвалили в муніципалітеті Гладсаксе через вплив штучного світла на дику природу. Про це повідомляє Daily Galaxy.

Тривалий час у містах виходили з простої логіки: чим яскравіше освітлення — тим безпечніше. Але дедалі більше досліджень показують, що нічне світло порушує життя тварин. Особливо це стосується кажанів, які полюють у темряві.

У Гладсаксе червоні LED-ліхтарі встановили вздовж дороги Frederiksborgvej — ділянки, поруч з якою мешкають і харчуються сім видів кажанів. За даними досліджень, щонайменше два з них особливо чутливі до білого та холодного світла, яке може змінювати їхню поведінку і заважати полюванню.

Червоне світло обрали тому, що воно менше діє на природні ритми кажанів і майже не впливає на їхню ехолокацію. При цьому освітлення не вимикають повністю — безпека для водіїв і пішоходів залишається пріоритетом.

У місцях з активним рухом людей і транспорту світло лишили звичним. Червоні ліхтарі використовують лише там, де є ризик нашкодити тваринам. Проєкт реалізували разом із дизайнерським бюро Light Bureau в межах європейської програми Lighting Metropolis – Green Mobility.

Крім екологічного ефекту, нові LED-системи мають інші переваги: споживають менше електроенергії, довше працюють і підтримують розумне керування, наприклад, автоматичне зменшення яскравості, коли нікого немає поблизу. Загалом у Гладсаксе планують замінити близько 5 тисяч ліхтарів.

Мітки
Новини
Читайте також
Пісня Джефа Баклі стала хітом через 32 роки після релізу — допоміг TikTok З новим оновленням Google Photos тепер можна анімувати фото за допомогою ШІ-промпта Харківський метрополітен має світовий рекорд — завдяки ансамблю живописних панно У Британії розробили смарт-кнопку, що дозволяє собакам вмикати побутову техніку
Євген Нікіфоров про те, як це — понад 10 років фотографувати автобусні зупинки 28 січня 2026 Меморіали жертвам Голокосту: як вшановувати трагедію через камінь 27 січня 2026 «Найцінніший вантаж»: як драма про Голокост перетворилася на казку 27 січня 2026 «Марш ганьби» біля Бабиного Яру: як одне фото відкрило невідому історію Києва 27 січня 2026 «Індустрія» — серіал, який потіснив «Дім дракона» 26 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 21 25 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.