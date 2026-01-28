У передмісті Копенгагена встановили червоні вуличні ліхтарі, щоб допомогти кажанам

У передмісті Копенгагена частину вуличних ліхтарів замінили на червоні, щоб не шкодити кажанам. Таке рішення ухвалили в муніципалітеті Гладсаксе через вплив штучного світла на дику природу. Про це повідомляє Daily Galaxy.

Тривалий час у містах виходили з простої логіки: чим яскравіше освітлення — тим безпечніше. Але дедалі більше досліджень показують, що нічне світло порушує життя тварин. Особливо це стосується кажанів, які полюють у темряві.

У Гладсаксе червоні LED-ліхтарі встановили вздовж дороги Frederiksborgvej — ділянки, поруч з якою мешкають і харчуються сім видів кажанів. За даними досліджень, щонайменше два з них особливо чутливі до білого та холодного світла, яке може змінювати їхню поведінку і заважати полюванню.

Червоне світло обрали тому, що воно менше діє на природні ритми кажанів і майже не впливає на їхню ехолокацію. При цьому освітлення не вимикають повністю — безпека для водіїв і пішоходів залишається пріоритетом.

У місцях з активним рухом людей і транспорту світло лишили звичним. Червоні ліхтарі використовують лише там, де є ризик нашкодити тваринам. Проєкт реалізували разом із дизайнерським бюро Light Bureau в межах європейської програми Lighting Metropolis – Green Mobility.

Крім екологічного ефекту, нові LED-системи мають інші переваги: споживають менше електроенергії, довше працюють і підтримують розумне керування, наприклад, автоматичне зменшення яскравості, коли нікого немає поблизу. Загалом у Гладсаксе планують замінити близько 5 тисяч ліхтарів.