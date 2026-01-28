Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Брюс Вілліс не знає, що хворіє на деменцію: дружина актора розповіла про його стан здоров'я

Іван Назаренко 28 січня 2026
5434
Брюс Вілліс не знає, що хворіє на деменцію: дружина актора розповіла про його стан здоров'я

Брюс Вілліс не усвідомлює, що хворіє на лобно-скроневу деменцію. Про це розповіла його дружина Емма Гемінг Вілліс в інтерв’ю подкасту The Unexpected Journey, пише Variety.

За її словами, це пов’язано з неврологічним станом, який називається анозогнозія — коли мозок людини не здатен розпізнати власну хворобу. Через це пацієнт не відчуває, що з ним щось не так.

Емма зазначила, що Брюс не зрозумів, що має це захворювання — і вона вважає це радше благом. За її словами, їй легше від того, що він не усвідомлює діагнозу і не страждає через нього.

Вона також пояснила, що Вілліс упізнає близьких і залишається емоційно присутнім у спілкуванні з родиною. Оскільки у нього не хвороба Альцгеймера, а саме лобно-скронева деменція, спосіб взаємодії змінився, але зв’язок із дружиною та дітьми зберігся.

Про проблеми зі здоров’ям актора родина вперше повідомила у 2022 році — тоді йшлося про афазію — розлад мовлення, спричинений ураженням мозку. У лютому 2023 року діагноз уточнили: у Вілліса виявили лобно-скроневу деменцію.

В інтерв’ю ABC News минулого року Емма Гемінґ Вілліс зазначала, що фізично Брюс почувається добре і залишається рухливим. Основні зміни стосуються мовлення та спілкування, і сім’я навчилася адаптуватися до нового формату взаємодії.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
У передмісті Копенгагена встановили червоні вуличні ліхтарі, щоб допомогти кажанам Пісня Джефа Баклі стала хітом через 32 роки після релізу — допоміг TikTok З новим оновленням Google Photos тепер можна анімувати фото за допомогою ШІ-промпта Харківський метрополітен має світовий рекорд — завдяки ансамблю живописних панно
Євген Нікіфоров про те, як це — понад 10 років фотографувати автобусні зупинки 28 січня 2026 Меморіали жертвам Голокосту: як вшановувати трагедію через камінь 27 січня 2026 «Найцінніший вантаж»: як драма про Голокост перетворилася на казку 27 січня 2026 «Марш ганьби» біля Бабиного Яру: як одне фото відкрило невідому історію Києва 27 січня 2026 «Індустрія» — серіал, який потіснив «Дім дракона» 26 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 21 25 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.