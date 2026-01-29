Генрі Кавілл показав перші кадри перезапуску фільму «Горець»

Генрі Кавіллі знімається у перезапуску «Горця», який знімає режисер Чад Стагельскі — автор бойовиків «Джон Вік». Актор поділився першими кадрами з фільму в Instagram, пише Variety.

Про участь актора в новій версії «Горця» стало відомо ще 2021 року, однак зйомки стартували лише зараз. На одному з фото Кавілл тримає меч, а сама історія, ймовірно, розгортатиметься в різних країнах.

Виробництво стрічки затримали наприкінці минулого року через травму, яку Кавілл отримав під час підготовки до ролі.

Окрім Кавілла, у фільмі знімаються Рассел Кроу, Карен Гіллан, Джимон Гонсу, Дейв Батіста, Маріса Абела та Макс Чжан. Сценарій написав Майкл Фінч, а над попередніми версіями працювали Раян Дж. Кондал і Керрі Вільямсон.

Оригінальний фільм «Горець» вийшов 1986 року. Головну роль безсмертного воїна Коннора Маклауда зіграв Крістофер Ламберт, його наставника — Шон Коннері, а головного антагоніста Кургана — Кленсі Браун. У 1991 році вийшов сиквел, після чого франшиза продовжилася кількома фільмами, серіалами та книжковими спін-офами.