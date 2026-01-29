Репер Ray J заявив, що йому залишилось жити кілька місяців — у співака проблеми з серцем

Репер Ray J заявив про серйозні проблеми зі здоров’ям і припустив, що йому залишилось жити кілька місяців. Про це 45-річний музикант повідомив у відео, які опублікував у соцмережах, пише Variety.

25 січня Ray J розповів, що його госпіталізували з важкою формою пневмонії. За словами артиста, його серце працює лише на 25%. Водночас він додав, що намагається триматися й сподівається на краще, якщо залишатиметься зосередженим на лікуванні.

В іншому відео співак поділився, що лікарі нібито сказали йому: жити залишилося недовго.

Ray J Says Doctors Warned His Time Is Limited, Credits Brandy for Covering His Bills. Ray J Admits Excessive Drinking and D*ug Use Damaged His Health, Says Part of His Heart Is “Black” Ray J Reflects on Life, Wants More Time With His Kids and Shares $10M Trust Fund Reveal. pic.twitter.com/0sWJpa2zTK — Raphouse TV (RHTV) (@raphousetv7) January 28, 2026

Ray J також показав на серце і заявив, що його права сторона фактично мертва. Проблеми зі здоров’ям він пов’язав із багаторічним зловживанням алкоголем і наркотиками.

Співак також повідомив, що планує поїхати на Гаїті, де хоче вдатися до нетрадиційних методів лікування. Він подякував своїй сестрі — співачці та акторці Бренді — за фінансову допомогу та оплату лікарняних рахунків.

Ray J (справжнє ім’я Вільям Рей Норвуд-молодший) здобув популярність наприкінці 1990-х із хітом One Wish. Пізніше він став відомим завдяки реаліті-шоу, зокрема Love & Hip Hop: Hollywood, а також власному проєкту For the Love of Ray J. У 2007 році опинився в центрі скандалу після публікації інтимного відео з Кім Кардаш’ян.