Джастін Бібер виступить на церемонії Grammy 2026 — це буде перший концерт з 2022 року

Джастін Бібер виступить на церемонії Grammy 2026 — це буде його перший великий виступ за чотири роки. Про це повідомила Американська академія звукозапису, пише Hypebeast.

Повернення артиста на сцену відбудеться після скасування його туру у 2022 році та тривалої паузи, яку Бібер присвятив родині й роботі з новою менеджерською командою.

It’s official - @justinbieber is back!



Justin Bieber is currently nominated for four Grammy Awards at the 2026 Grammys: Album Of The Year, Best Pop Solo Performance, Best Pop Vocal Album, and Best R&B Performance #JustinBieber #grammys pic.twitter.com/sF0hw90TCv — Outside Organisation (@outsideorg) January 29, 2026

Цього року співак приходить на Grammy з чотирма номінаціями. Його альбом Swag претендує на Album of the Year, а також на Best Pop Vocal Album — це вже третя номінація Бібера в головній альбомній категорії за кар’єру. Крім того, він знову встановив рекорд: став першим артистом, який двічі отримав одночасні номінації у категоріях Best Pop Solo Performance (пісня Daisies) та Best R&B Performance (Yukon).

Церемонія Grammy 2026 відбудеться 1 лютого. Ведучим шоу востаннє стане Тревор Ноа. Окрім Бібера, на сцені виступлять Сабріна Карпентер, Фаррелл Вільямс і Clipse, а також усі вісім номінантів у категорії Best New Artist, серед яких Addison Rae та The Marías. Гаррі Стайлз і Doechii з’являться на церемонії як ведучі окремих блоків.