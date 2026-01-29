Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Джастін Бібер виступить на церемонії Grammy 2026 — це буде перший концерт з 2022 року

Іван Назаренко 29 січня 2026
1188

Джастін Бібер виступить на церемонії Grammy 2026 — це буде його перший великий виступ за чотири роки. Про це повідомила Американська академія звукозапису, пише Hypebeast.

Повернення артиста на сцену відбудеться після скасування його туру у 2022 році та тривалої паузи, яку Бібер присвятив родині й роботі з новою менеджерською командою.

Цього року співак приходить на Grammy з чотирма номінаціями. Його альбом Swag претендує на Album of the Year, а також на Best Pop Vocal Album — це вже третя номінація Бібера в головній альбомній категорії за кар’єру. Крім того, він знову встановив рекорд: став першим артистом, який двічі отримав одночасні номінації у категоріях Best Pop Solo Performance (пісня Daisies) та Best R&B Performance (Yukon).

Церемонія Grammy 2026 відбудеться 1 лютого. Ведучим шоу востаннє стане Тревор Ноа. Окрім Бібера, на сцені виступлять Сабріна Карпентер, Фаррелл Вільямс і Clipse, а також усі вісім номінантів у категорії Best New Artist, серед яких Addison Rae та The Marías. Гаррі Стайлз і Doechii з’являться на церемонії як ведучі окремих блоків.

Мітки
Новини
Читайте також
Львівська облрада і спілка архітекторів посварилися через Порохову вежу XVI століття «Світ заступився за мене»: Пол Дано вперше відповів на образи Тарантіно Президентка Мексики попросила владу Південної Кореї провести більше концертів BTS Tesla припиняє випуск електромобілів Model S і Model X, щоб зосередитися на виробництві роботів
Куди піти в Києві 31 січня — 1 лютого: зимовий рейв на Київському морі, благодійна здибанка в «КультМотиві» та фестиваль віскі 29 січня 2026 Євген Нікіфоров про те, як це — понад 10 років фотографувати автобусні зупинки 28 січня 2026 Меморіали жертвам Голокосту: як вшановувати трагедію через камінь 27 січня 2026 «Найцінніший вантаж»: як драма про Голокост перетворилася на казку 27 січня 2026 «Марш ганьби» біля Бабиного Яру: як одне фото відкрило невідому історію Києва 27 січня 2026 «Індустрія» — серіал, який потіснив «Дім дракона» 26 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.