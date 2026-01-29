Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Зуб мамута і скам'янілості: київські митники передали музею вилучені палеонтологічні знахідки

Іван Назаренко 29 січня 2026
Зуб мамута і скам'янілості: київські митники передали музею вилучені палеонтологічні знахідки

Київські митники передали Національному науково-природничому музею НАН України палеонтологічні знахідки, які зловмисники намагалися незаконно вивезти з країни, відправивши поштою. Про це повідомляє пресслужба київської митниці.

Загалом було вилучено 62 предмети під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Серед них, наприклад, зуб мамута — тварини, що жила на території України в пізньому плейстоцені. Його намагалися відправити до Катару, задекларувавши як металевий виріб вартістю 50 доларів.

Також музей отримав вісім скам'янілостей давніх ракоскорпіонів віком від 417 до 443 мільйонів років. Їх намагалися переслати до Іспанії та Таїланду. Ще 52 амоніти юрського періоду прямували до Канади під виглядом декорацій для акваріума.

Окремо до фондів музею передали опудало блакитноногого змієїда — рідкісного хижого птаха, занесеного до Конвенції CITES. Його намагалися незаконно відправити до США.

Раніше митники вилучали зуби мамутів, зуб кашалота, скам’янілості віком понад 400 мільйонів років, а також срібні монети й зброю часів Римської імперії, які намагалися вивезти під виглядом сувенірів.

Фото: Київська митниця
