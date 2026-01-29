Львівська облрада і спілка архітекторів посварилися через Порохову вежу XVI століття

У Львові стався конфлікт між Львівською обласною радою та Львівською обласною організацією Національної спілки архітекторів України навколо Порохової вежі — пам’ятки архітектури XVI століття. Суперечка стосується права користування будівлею та її форми власності.

Начальник юридичного відділу Львівської обласної ради, виконувач обов'язків керівника справами Ярослав Гасяк та директорка ЦАДУ «Порохова вежа» Ангеліна Єфименко зустрілись в ефірі «Радіо Культура», де висловили свої точки зору у конфлікті.

Порохова вежа перебуває у комунальній власності Львівської області. Гасяк заявляє, що архітектори орендували приміщення на пільгових умовах, однак аудит виявив порушення договору — частину площ використовували для комерційної діяльності.

Після цього прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договір. За словами представників влади, примусового виселення немає, а архітекторам пропонували укласти новий договір, все ще на пільгових умовах, але вже без порушень. Водночас у відповідь Спілка архітекторів оскаржила право області на комунальну власність Порохової вежі.

Однак, за словами Єфименко, архітектори не прагнуть приватизувати пам’ятку, а вимагають перевірити законність її передачі у комунальну власність і повернути державний статус. Вони наголошують, що опікуються вежею понад 60 років, а з 1994 року існує норма, яка передбачає безстрокове та безоплатне користування спорудою.

За словами представників центру, у Пороховій вежі за останні роки реалізували десятки освітніх і мистецьких проєктів, а також відновили спеціалізовану бібліотеку з архітектури та мистецтва. Команда вважає, що переміщення культурного осередка означатиме його знищення.

Наразі договір оренди завершився, тривають судові процеси в апеляційному та Верховному Суді. Паралельно у Львові відбулися мирні акції на підтримку команди «Порохової вежі». Остаточне рішення щодо подальшої долі пам’ятки мають ухвалити суди.