Легендарний метал-фестиваль Ozzfest можуть відродити у 2027 році

Легендарний метал-фестиваль Ozzfest, який у 1990-х заснував Оззі Осборн, можуть перезапустити вже у 2027 році.

Про це Billboard розповіла його вдова Шерон.

За словами Осборн, ідея відродження Ozzfest тісно пов’язана з баченням самого Оззі. Для нього фестиваль був способом допомогти молодим гуртам і новим артистам заявити про себе.

«Ми фактично започаткували метал-фестивалі в США. Але головне — це дух Ozzfest. Це було місце для нових артистів, щось на кшталт літнього табору для музикантів», — сказала Шерон Осборн.

Перший Ozzfest відбувся в 1996 році і став одним із ключових фестивалів важкої музики в Північній Америці. Водночас Осборн наголошує, що в разі повернення фестиваль не буде точним відтворенням формату 20-річної давнини. Вона планує розширити жанрові рамки події, але зберегти її головний принцип — підтримку маловідомих гуртів.

Легендарний британський рок-музикант і фронтмен Black Sabbath Оззі Осборн помер у липні 2025 року у віці 76 років. Після смерті чоловіка Шерон Осборн продовжує працювати над музичними проєктами, пов’язаними з його спадщиною, зокрема над новими форматами концертів і можливим поверненням Ozzfest.