Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Європейські партнери передали київському зоопарку 22 тонни кормів для тварин

Іван Назаренко 30 січня 2026
56
Європейські партнери передали київському зоопарку 22 тонни кормів для тварин

Київський зоопарк отримав гуманітарну допомогу від європейських партнерів — 22 тонни професійних кормів для тварин. Поставка надійшла в умовах постійних атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Загалом зоопарк отримав 1261 мішок кормів для різних видів тварин — птахів, приматів, бегемота, черепах, копитних та інших мешканців зоопарку. Корми мають тривалий термін зберігання і не потребують заморожування чи термічної обробки.

Фото: КМДА

Гуманітарний вантаж передали партнери з Австрії та Німеччини — європейські організації, які системно підтримують КиївЗоо з перших днів повномасштабної війни. У КМДА наголошують, що така співпраця дозволяє забезпечити стабільне харчування тварин навіть у складних воєнних умовах.

Фото: Київська міська державна адміністрація
Мітки
Новини
Читайте також
Чотири фільми — чотири погляди: з'явилися перші фото акторів мегабайопіку про The Beatles Львів готується до надзвичайної ситуації через морози й обстріли — що варто зробити містянам Легендарний метал-фестиваль Ozzfest можуть відродити у 2027 році Музей війни в Києві демонтував російськомовні написи зі скульптурної галереї
Іспанський фотограф Альберт Лорес: «Після відряджень до Сирії чи Лівану я повертаюся додому — в Київ» 29 січня 2026 Куди піти в Києві 31 січня — 1 лютого: зимовий рейв на Київському морі, благодійна здибанка в «КультМотиві» та фестиваль віскі 29 січня 2026 Євген Нікіфоров про те, як це — понад 10 років фотографувати автобусні зупинки 28 січня 2026 Меморіали жертвам Голокосту: як вшановувати трагедію через камінь 27 січня 2026 «Найцінніший вантаж»: як драма про Голокост перетворилася на казку 27 січня 2026 «Марш ганьби» біля Бабиного Яру: як одне фото відкрило невідому історію Києва 27 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.