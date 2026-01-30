Європейські партнери передали київському зоопарку 22 тонни кормів для тварин

Київський зоопарк отримав гуманітарну допомогу від європейських партнерів — 22 тонни професійних кормів для тварин. Поставка надійшла в умовах постійних атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Загалом зоопарк отримав 1261 мішок кормів для різних видів тварин — птахів, приматів, бегемота, черепах, копитних та інших мешканців зоопарку. Корми мають тривалий термін зберігання і не потребують заморожування чи термічної обробки.

Фото: КМДА

Гуманітарний вантаж передали партнери з Австрії та Німеччини — європейські організації, які системно підтримують КиївЗоо з перших днів повномасштабної війни. У КМДА наголошують, що така співпраця дозволяє забезпечити стабільне харчування тварин навіть у складних воєнних умовах.