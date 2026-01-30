Чотири фільми — чотири погляди: з'явилися перші фото акторів мегабайопіку про The Beatles

Режисер Сем Мендес розпочав рекламну кампанію свого амбітного проєкту — чотирьох фільмів про учасників гурту The Beatles. Перші погляди на акторів представили у формі листівок, які розповсюдили в Ліверпульському інституті виконавських мистецтв, співзасновником якого був Пол Маккартні. Про це пише Variety.
Головні ролі виконають:
- Пол Мескаль («Гладіатор II») — Пол Маккартні;
- Гарріс Дікінсон («Трикутник смутку») — Джон Леннон;
- Джозеф Квінн («Дивні дива») — Джордж Гаррісон;
- Баррі Кеоган («Банші Інішерина») — Рінго Старр.
Проєкт отримав назву «The Beatles: кіноподія у чотирьох фільмах» (The Beatles – A Four-Film Cinematic Event). Кожна стрічка розповідатиме історію гурту з точки зору одного з його учасників, що дозволить глядачам побачити спільну історію крізь різні призми.
Окрім головної четвірки, у фільмах з'являться Сірша Ронан (у ролі Лінди Маккартні), Джеймс Нортон (Браян Епштейн) та Анна Саваї (Йоко Оно).
Режисер Сем Мендес зазначив, що для нього велика честь розповісти історію «найвеличнішого рок-гурту всіх часів» і водночас кинути виклик традиційним уявленням про те, яким може бути похід у кіно.
Світова прем’єра всіх чотирьох стрічок запланована на 7 квітня 2028 року.
