Чотири фільми — чотири погляди: з'явилися перші фото акторів мегабайопіку про The Beatles

Артем Черничко 30 січня 2026
Режисер Сем Мендес розпочав рекламну кампанію свого амбітного проєкту — чотирьох фільмів про учасників гурту The Beatles. Перші погляди на акторів представили у формі листівок, які розповсюдили в Ліверпульському інституті виконавських мистецтв, співзасновником якого був Пол Маккартні. Про це пише Variety.

Головні ролі виконають:

  • Пол Мескаль («Гладіатор II») — Пол Маккартні;
  • Гарріс Дікінсон («Трикутник смутку») — Джон Леннон;
  • Джозеф Квінн («Дивні дива») — Джордж Гаррісон;
  • Баррі Кеоган («Банші Інішерина») — Рінго Старр.

Проєкт отримав назву ​«The Beatles: кіноподія у чотирьох фільмах» (The Beatles – A Four-Film Cinematic Event). Кожна стрічка розповідатиме історію гурту з точки зору одного з його учасників, що дозволить глядачам побачити спільну історію крізь різні призми.

Окрім головної четвірки, у фільмах з'являться Сірша Ронан (у ролі Лінди Маккартні), Джеймс Нортон (Браян Епштейн) та Анна Саваї (Йоко Оно).

Режисер Сем Мендес зазначив, що для нього велика честь розповісти історію «найвеличнішого рок-гурту всіх часів» і водночас кинути виклик традиційним уявленням про те, яким може бути похід у кіно.

Світова прем’єра всіх чотирьох стрічок запланована на 7 квітня 2028 року.

