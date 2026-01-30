Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Дизайнер представив робот-візок для супермаркетів, який сам слідує за покупцем

Іван Назаренко 30 січня 2026
Дизайнер Ендрю Кікта представив концепт MOBI — автономного роботизованого візка, який сам слідує за користувачем під час покупок. Пристрій орієнтується в просторі, об’їжджає перешкоди та може рухатися вузькими проходами супермаркетів і торгових центрів, пише Designboom.

Візок розрахований на навантаження до 30 кілограмів і оснащений двома складаними контейнерами з термоізоляцією, кожен з яких витримує до 15 кілограмів. Контейнери можна використовувати окремо або складати один на один, а у складеному вигляді вся конструкція поміщається в багажник автомобіля.

MOBI працює до чотирьох годин від одного заряду та має кріплення для трекера на кшталт Apple AirTag. Для керування також передбачений ручний пульт, який дозволяє коригувати рух у складних ситуаціях.

Розробку позиціонують як інструмент для людей, яким складно носити важкі покупки, а також для використання у великих торгових залах. Однак про серійне виробництво чи дату виходу на ринок поки не повідомляють.

