Вийшов перший тизер нового аніме «Привид у броні» від творців «Дандадан»

Іван Назаренко 30 січня 2026
Bandai Namco Filmworks показала перший тизер нової телевізійної версії «Привид у броні». Це перше аніме у франшизі після завершення «Привид у броні: Синдром одинака» у 2023 році.

Серіал виробляє студія Science SARU, відома за «Дандадан» та «Скотт Пілігрим стає до бою». У 35-секундному тизері вперше показали Мотоко Кусанагі в дизайні від Шуxея Ханди — стиль відсилає до оригінальної манги Масамуне Шіроу 1989 року.

Режисером проєкту став Moko-chan (Тома Кімура) — це його режисерський дебют. Сценарій пише Тох Енджьо, а за музику відповідає команда з Тайсея Івасакі, Рьо Коніші та Юкі Канесакі. Сам Масамуне Шіроу назвав нову адаптацію можливим другим поколінням Ghost in the Shell, а продюсери підкреслюють максимальну вірність першоджерелу та його кіберпанковій філософії.

