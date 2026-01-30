Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Даррен Аронофскі став продюсером ШІ-серіалу, присвяченого американській революції

Іван Назаренко 30 січня 2026
Даррен Аронофскі став продюсером нового короткометражного серіалу On This Day… 1776, створеного з активним використанням ШІ. Проєкт випускає його студія Primordial Soup у співпраці з Google DeepMind, а публікують відео на YouTube-каналі журналу Time. Про це повідомляє Gizmodo.

Шоу присвячене ключовим подіям американської революції й виходить до 250-річчя заснування США. Кожен 4-хвилинний епізод публікують у день відповідної історичної дати. Перші два випуски розповідають про підняття Континентального прапора Джорджем Вашингтоном та написання памфлету Common Sense Томасом Пейном.

Попри заявлений експериментальний підхід, проєкт одразу викликав різку критику. Глядачі звертають увагу на типові проблеми ШІ-відео: погану синхронізацію губ із голосами, неприродну міміку, деформовані руки персонажів і спотворені написи в кадрі.

Президент Time Studios Бен Бітонті назвав серіал прикладом творчого, авторського використання ШІ, яке не замінює ремесло, а розширює можливості сторітелінгу. Утім, реакція в соцмережах переважно негативна: користувачі висміюють якість відео й сам факт участі Аронофскі в подібному проєкті.

