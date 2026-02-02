Британці склали петицію королю з вимогою зберегти найстаріший у країні індійський ресторан

У Лондоні розгорівся конфлікт навколо Veeraswamy — найстарішого індійського ресторану у Великій Британії, який працює з 1926 року.

Заклад може втратити приміщення через рішення Crown Estate не продовжувати оренду, і тепер прихильники ресторану планують передати петицію до Букінгемського палацу, закликаючи короля Чарльза III втрутитися. Про це повідомляє BBC.

Veeraswamy оскаржує відмову у продовженні оренди та наполягає, що його закриття стане втратою для британської культурної спадщини. Кампанія на підтримку ресторану вже зібрала понад 18 тисяч підписів, а до неї приєдналися відомі шеф-кухарі, зокрема Реймон Блан, Мішель Ру та Річард Корріган.

У Crown Estate заявляють, що будівля Victory House, де розташований ресторан, потребує масштабної реконструкції, яка несумісна з подальшою роботою закладу. За планами, приміщення ресторану мають переобладнати під офіси.

Співвласник ресторану Ранджит Матрані наголошує, що Veeraswamy — це важливий символ історії індійської громади у Британії. За майже століття серед гостей закладу були Магатма Ганді, Джавахарлал Неру, Вінстон Черчилль, Чарлі Чаплін, Марлон Брандо, а також члени британської королівської родини.

Ресторан пережив Другу світову війну, отримав зірку Michelin у 2016 році та готується відзначити своє 100-річчя у березні. Активісти хочуть домогтися визнання Veeraswamy об’єктом цінності для громади.

Якщо компромісу не буде досягнуто, справа дійде до суду вже цього літа. У Букінгемському палаці водночас заявляють, що рішення залишається у компетенції Crown Estate.