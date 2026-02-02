Гітарист Queen Браян Мей заявив, що США зараз занадто небезпечні для концертів гурту

Гітарист Queen Браян Мей заявив, що гурт наразі не розглядає можливість гастролей у США через питання безпеки. Про це 78-річний музикант сказав в інтерв’ю Daily Mail.

Музикант не уточнив, які саме загрози має на увазі, однак у країні зараз зростають побоюваня щодо масових стрілянин, дій міграційної служби ICE, а також перевірок політичних поглядів іноземців. За даними на 2025 рік, у США сталося 425 випадків масової стрілянини, унаслідок яких загинули 420 людей.

«Америка зараз небезпечне місце, і це потрібно враховувати. Це дуже сумно, бо Queen фактично виросли в США і ми любимо цю країну, але вона вже не та. Зараз усі двічі думають, перш ніж туди їхати», — зазначив Мей.

Queen — не єдині артисти, які переглядають свої плани щодо США. Британська співачка Piri нещодавно скасувала американський тур, а угорський піаніст Андраш Шифф відмовився від концертів, посилаючись на безпрецедентні політичні зміни. Bad Bunny раніше зізнавався, що не виступав у США через страх, що концерти можуть стати мішенню для рейдів ICE.

На цьому тлі США також фіксують падіння туристичних доходів. За прогнозами Світової ради з туризму, країна втратила $12,5 мільярдів міжнародних витрат у 2025 році.

Зараз концерти Queen перебувають на паузі після завершення масштабного Rhapsody Tour, який тривав з 2019 по 2024 рік і проходив за участі Адама Ламберта як вокаліста. США відіграли ключову роль у кар’єрі гурту, там Queen здобули перші великі успіхи, включно з альбомом The Game і хітами Another One Bites the Dust та Crazy Little Thing Called Love.