Спілка архітекторів України вимагає від ЮНЕСКО звернути увагу на участь російських архітекторів у війні

Іван Назаренко 02 лютого 2026
Національна спілка архітекторів України звернулася до керівництва Міжнародної спілки архітекторів та ЮНЕСКО з вимогою припинити валідацію російських і білоруських архітектурних шкіл, а також призупинити їхнє членство в міжнародних професійних організаціях.

У зверненні згадується діяльність Єдиного інституту просторового планування РФ, який розробляє так звані генплани окупованих територій і представив концепцію реконструкції Маріуполя. Керівників цього інституту Україна внесла до переліку воєнних злочинців.

Також темами дипломних робіт студентів Московського архітектурного інституту стали реконструкція житлових кварталів Маріуполя, створення меморіальних парків у Донецьку та Луганську, а також розвиток громадських просторів у так званих нових регіонах РФ.

Окремо НСАУ звертає увагу на Уральський державний університет архітектури та мистецтва, який офіційно залучений до програм шефської допомоги окупованим містам Донбасу.

У спілці зазначають, що така діяльність порушує Гаазьку конвенцію 1907 року, яка забороняє зміну використання та розвитку окупованих територій. Архітектурну співпрацю з окупаційною владою НСАУ розцінює як форму культурної колонізації та інструмент легітимізації війни.

