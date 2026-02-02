Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У «файлах Епштейна» знайшли згадки київських модельних агенцій: що кажуть власники компаній

Іван Назаренко 02 лютого 2026
У нових документах у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна журналісти виявили листування між засновницею київської модельної агенції Linea 12 Models Машею Манюк та французьким модельним агентом Жаном-Люком Брюнелем, якого вважають одним із ключових посередників Епштейна. Про це повідомляє «Телебачення Торонто».

Листи датовані жовтнем 2010 року. У них сторони обговорюють можливий модельний контракт для української жінки, її приїзд до США та умови подальшої роботи в Нью-Йорку. Згодом Брюнель переслав це листування Джеффрі Епштейну, інформуючи його про хід переговорів.

Журналісти також звертають увагу на лист, який Епштейн отримав у той самий період з рекомендаціями модельних і шлюбних агенцій в Україні. У ньому згадувалися дві київські компанії — L-Models, співзаснована Іриною Тимофеєвою і Стасом Янкелевським, та Linea 12 Models, яку й досі очолює Манюк.

У коментарі «ТаблоID» Маша Манюк заявила, що її листування з Брюнелем мало виключно професійний характер і не призвело до жодної співпраці. За її словами, жодна модель агентства не поїхала працювати до Нью-Йорка, а жодного контракту не було затверджено.

Манюк також наголосила, що знала Брюнеля багато років через роботу в міжнародному модельному бізнесі, але категорично заперечила будь-яку причетність до схем сексуальної експлуатації. Вона заявила, що українські модельні агенції не мають стосунку до ескорт-бізнесу і не могли бути залучені до незаконної діяльності.

Також свій коментар надала і голова L-Models Ірина Тимофеєва. Як вона розповіла NV, її модельна агенція ніколи не мала стосунку до організації ескорт-послуг. Також директорка зазначила, що L-Models не перебуває у ділових взаєминах із Юлією Кисельовою — вона згадувалася в листі як контактна особа для зв'язку з агенціями.

Жана-Люка Брюнеля 2020 року затримали у Франції за підозрою у зґвалтуваннях, сексуальній експлуатації жінок і неповнолітніх та вербуванні моделей для Джеффрі Епштейна.

