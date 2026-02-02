Netflix назвав дату прем'єри мультсеріалу «Дивні дива: Оповідки з 85-го» і показав новий трейлер

Netflix показав новий трейлер анімаційного спінофу «Дивні дива: Оповідки з 85-го». Прем’єра відбудеться 23 квітня — це перший анімаційний проєкт у франшизі.

Події серіалу розгортаються взимку 1985 року, між другим і третім сезонами оригіналу. У центрі історії знайома команда: Одинадцять, Майк, Вілл, Дастін, Лукас і Макс. Спочатку все виглядає як ідеальні зимові канікули зі сніжками та Dungeons & Dragons, але під засніженим Гокінсом з’являється нова загроза, і місто знову доводиться рятувати.

Стів Гаррінгтон отримає новий голос — його озвучить бродвейський актор Джеремі Джордан. У серіалі також з’являться Гоппер та низка нових персонажів. За анімацію відповідає студія Flying Bark Productions.

Продюсерами проєкту виступають брати Даффери, шоуранер Ерік Роблз і Шон Леві.