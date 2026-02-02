Кав'ярні Starbucks почали активно використовувати ШІ — нейромережі приймають замовлення

Starbucks активно впроваджує штучний інтелект у своїх кав’ярнях у США. У деяких закладах замовлення вже приймає ШІ-асистент, а баристи користуються цифровим помічником для рецептів і розкладів. Окремі системи автоматично рахують запаси, щоб уникати ситуацій, коли популярні позиції раптово зникають з меню. Про це повідомляє BBC.

Ці технології — частина масштабних інвестицій компанії на сотні мільйонів доларів. Starbucks намагається вийти з кількарічної кризи продажів, спричиненої підвищенням цін, посиленням конкуренції та репутаційними проблемами.

Компанія вже зафіксувала перше зростання продажів у США за два роки. Тільки ринок Штатів приносить близько 70% доходу. Водночас акції Starbucks просіли на 5%, оскільки інвесторів насторожують витрати, зокрема $500 мільйонів на збільшення персоналу.

Гендиректор Браян Ніккол, який очолив компанію 2024 року, визнає, що прибутки поки під тиском, але вважає це тимчасовим. Starbucks планує заощадити $2 мільярди протягом трьох років, і технології мають допомогти поєднати зростання продажів із кращою рентабельністю.