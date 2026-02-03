Фільм Iron Lung блогера Markiplier зібрав $21 мільйон у прокаті — стрічка стала топ-2 у Північній Америці

Незалежний фільм Iron Lung, створений ютубером Markiplier, несподівано посів друге місце у північноамериканському прокаті. За перший вікенд стрічка зібрала $17,8 мільйонів у США та ще $3 мільйони у світі, пише Variety.

Iron Lung поступився лише новому трилеру Сема Реймі «Допоможіть» від Disney, який стартував із $30 мільйонів. Markiplier сам профінансував, написав сценарій, зрежисував і зіграв головну роль. Бюджет фільму склав близько $3 мільйонів.

Iron Lung — екранізація однойменної інді-гри про постапокаліптичний світ, де герой виживає в океані крові.

Markiplier’s ’IRON LUNG’ has opened with $17.9M domestically.



The film has earned over 5X its production budget. pic.twitter.com/XeMbrdOHzb — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 1, 2026

Markiplier подякував глядачам і зазначив, що завдяки зборам зможе виплатити великі бонуси знімальній команді. За його словами, Iron Lung спочатку планували показувати лише в 50 кінотеатрах, але мережі швидко розширили прокат по всій країні.

Автор назвав цей успіх доказом того, що незалежне кіно може конкурувати з великими студіями, і закликав глядачів підтримати фільм у кіно, поки він ще в прокаті. І водночас додав, що сам збирається подивитися «Допоможіть» — уже як звичайний глядач.