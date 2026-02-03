Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Фільм Iron Lung блогера Markiplier зібрав $21 мільйон у прокаті — стрічка стала топ-2 у Північній Америці

Іван Назаренко 03 лютого 2026
396

Незалежний фільм Iron Lung, створений ютубером Markiplier, несподівано посів друге місце у північноамериканському прокаті. За перший вікенд стрічка зібрала $17,8 мільйонів у США та ще $3 мільйони у світі, пише Variety.

Iron Lung поступився лише новому трилеру Сема Реймі «Допоможіть» від Disney, який стартував із $30 мільйонів. Markiplier сам профінансував, написав сценарій, зрежисував і зіграв головну роль. Бюджет фільму склав близько $3 мільйонів.

Iron Lung — екранізація однойменної інді-гри про постапокаліптичний світ, де герой виживає в океані крові.

Markiplier подякував глядачам і зазначив, що завдяки зборам зможе виплатити великі бонуси знімальній команді. За його словами, Iron Lung спочатку планували показувати лише в 50 кінотеатрах, але мережі швидко розширили прокат по всій країні.

Автор назвав цей успіх доказом того, що незалежне кіно може конкурувати з великими студіями, і закликав глядачів підтримати фільм у кіно, поки він ще в прокаті. І водночас додав, що сам збирається подивитися «Допоможіть» — уже як звичайний глядач.

Мітки
Новини
Читайте також
Астрономи знайшли планету, потенційно придатну для життя, але з температурою –70 °C За мемуарами дівчини, яку зґвалтував режисер Роман Поланскі, знімуть фільм У київському метро запустили вагон, присвячений фільму «Мавка. Справжній міф» Sony запатентувала повністю сенсорний геймпад
«Благодать» Паоло Соррентіно: один із найкращих релігійних фільмів, знятих атеїстом 02 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 22 31 січня 2026 Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026 Груші у вині: як перетворити глінтвейн на десерт 30 січня 2026 Іспанський фотограф Альберт Лорес: «Після відряджень до Сирії чи Лівану я повертаюся додому — в Київ» 29 січня 2026 Куди піти в Києві на вихідних, якщо хочеться побути серед своїх: зимовий рейв на Київському морі і здибанка в «КультМотиві» 29 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.