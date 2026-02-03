Британський письменник Стівен Фрай зіграє головну роль у новому серіалі Fox

Телеканал Fox замовив одразу повний сезон драматичного серіалу The Interrogator. Головну роль у проєкті зіграє британський письменник, актор і комік Стівен Фрай, який також є автором сценарію пілотного епізоду, пише Variety.

Сюжет зосереджений на Конраді Генрі — колишньому агенті MI6, що очолює елітну команду допитувачів. Коли стандартні методи не працюють, Генрі використовує інтелект, психологічні маневри та нестандартний підхід, аби викривати найнебезпечніших злочинців світу.

Fox замовив 12 епізодів серіалу. Пілот написав сам Фрай, доопрацювання сценарію робили Білл Гарпер і Метт Пайкен. Усі троє виступають виконавчими продюсерами разом із Anonymous Content, Нілом Бергером і Полом Макгіганом, який також зніме серіал. Виробництвом займаються Lionsgate Television та Fox Entertainment Studios.

Для Фрая це не перша співпраця з Fox — раніше він з’являвся в серіалі «Кістки». Актор також відомий за серіалом «Чорна Гадюка», «Шоу Фрая і Лорі», а також фільмами «V означає Вендетта», «Госфорд-парк» і «Вайльд».