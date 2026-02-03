Києво-Печерська лавра зачинилася для відвідувачів через сильні морози

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» тимчасово припинив прийом відвідувачів через різке похолодання. Про це адміністрація повідомила на сторінці у Facebook.

У заповіднику пояснили, що рішення ухвалили через погіршення погодних умов і критично низьку температуру. Йдеться як про безпеку людей, так і про необхідність уберегти пам’ятки культурної спадщини від можливих пошкоджень у мороз.

При цьому в адміністрації наголошують, що робота лаври не зупиняється повністю, а лише обмежується для відвідувачів.

Повернутися до звичайного графіка роботи планують одразу після потепління. Про дату відкриття обіцяють повідомити додатково.