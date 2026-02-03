Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Києво-Печерська лавра зачинилася для відвідувачів через сильні морози

Іван Назаренко 03 лютого 2026
540
Києво-Печерська лавра зачинилася для відвідувачів через сильні морози

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» тимчасово припинив прийом відвідувачів через різке похолодання. Про це адміністрація повідомила на сторінці у Facebook.

У заповіднику пояснили, що рішення ухвалили через погіршення погодних умов і критично низьку температуру. Йдеться як про безпеку людей, так і про необхідність уберегти пам’ятки культурної спадщини від можливих пошкоджень у мороз.

При цьому в адміністрації наголошують, що робота лаври не зупиняється повністю, а лише обмежується для відвідувачів.

Повернутися до звичайного графіка роботи планують одразу після потепління. Про дату відкриття обіцяють повідомити додатково.

Фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра
Мітки
Новини
Читайте також
Астрономи знайшли планету, потенційно придатну для життя, але з температурою –70 °C За мемуарами дівчини, яку зґвалтував режисер Роман Поланскі, знімуть фільм У київському метро запустили вагон, присвячений фільму «Мавка. Справжній міф» Sony запатентувала повністю сенсорний геймпад
«Благодать» Паоло Соррентіно: один із найкращих релігійних фільмів, знятих атеїстом 02 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 22 31 січня 2026 Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026 Груші у вині: як перетворити глінтвейн на десерт 30 січня 2026 Іспанський фотограф Альберт Лорес: «Після відряджень до Сирії чи Лівану я повертаюся додому — в Київ» 29 січня 2026 Куди піти в Києві на вихідних, якщо хочеться побути серед своїх: зимовий рейв на Київському морі і здибанка в «КультМотиві» 29 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.