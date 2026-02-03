Український розробник створив свою «альтернативу» Duolingo для вивчення англійської

Український розробник створив гейміфіковану альтернативу Duolingo — Fading Lexicon, у якій вивчення англійської побудоване як RPG-гра з боями, артефактами та глобальною картою. Про це користувач під ніком Богдан Ші-шка розповів на Dou.

Проєкт зосереджується на вивченні лексики та неправильних дієслів через короткі сесії — по 10 слів за урок. Такий підхід розробник пояснює обмеженнями людської пам’яті: більше слів за раз призводить до перевантаження і втрати матеріалу. Навчання відбувається поетапно — від перегляду картки до ручного введення слова, яке в грі перетворюється на атаку по ворогах.

Для неправильних дієслів використовується окрема механіка без тестів із варіантами відповідей — гравець одразу вводить форми вручну. Слова згруповані за рівнем складності, щоб уникнути плутанини та зберігати ефект потоку.

Замість класичної таблиці неправильних дієслів у грі інтерактивна система з 180 найуживаніших дієслів, чотирма рівнями складності та озвученням через ШІ. Частину форм розробник не перекладає українською, щоб уникнути штучних і неприродних конструкцій.

Зображення: Богдан Ші-шка

Проєкт уже має глобальні ігрові механіки: спільні зони на карті, які відкриваються лише за колективного прогресу гравців, процедурно згенеровані випробування та довгострокові цілі у вигляді артефактів.

Наразі продукт перебуває на ранній стадії розвитку. Автор каже, що дизайн і контент ще сирі, але принципово випустив гру публічно, щоб уникнути вічної розробки та рухатися далі на основі відгуків.

У майбутньому розробник планує додати нові словники, тематичні курси, систему повторення матеріалу та підтримку інших мов. Монетизація розглядається у форматі реклами або преміум-підписки без неї.