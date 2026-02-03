Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У київському метро запустили вагон, присвячений фільму «Мавка. Справжній міф»

Іван Назаренко 03 лютого 2026
У київському метро запустили тематичний артвагон «Мавка. Справжній міф», присвячений українській міфології. Вагон уже курсує синьою гілкою столичного метро, пише пресслужба КМДА.

Ззовні та всередині вагон оформлений образами з майбутнього фільму «Мавка. Справжній міф». Над розписом працювала команда Paint Hunters, а всередині пасажири можуть побачити інформаційні постери про автентичних мавок і русалок — такими, якими їх уявляли в українській народній традиції.

Науковою основою проєкту стали дослідження етнолога Володимира Галайчука, який також консультував творчу групу фільму. У метро зазначають, що артвагон є частиною серії просвітницьких ініціатив, покликаних познайомити пасажирів з історією та культурою України у повсякденному просторі.

Артвагон курсуватиме синьою гілкою протягом двох місяців.

Фільм «Мавка. Справжній міф» розповідає нову версію історії Мавки, натхнену українськими легендами. Події розгортаються в альтернативному сьогоденні напередодні Русалчиного тижня, коли міфічні істоти виходять із Темного озера. Стрічка вийде у прокат 1 березня.

Фото: Київська міська державна адміністрація
