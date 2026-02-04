Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Олімпійський фігурист мало не втратив номер через мультик «Посіпаки»

Іван Назаренко 04 лютого 2026
566

Іспанський фігурист Томас-Льоренс Гуаріно Сабате, шестиразовий чемпіон країни, ледь не втратив свій олімпійський номер через мультик «Посіпаки». Перед дебютом на Олімпіаді в Мілані спортсмен підготував коротку програму під музику з франшизи та з використанням костюма, стилізованого під персонажів студії Universal, пише Gizmodo.

За кілька днів до старту змагань компанія раптово заборонила використання музики через авторські права попри те, що композиції були подані за всіма правилами й номер уже неодноразово виконували.

Ситуація викликала хвилю обурення в соцмережах. Історію підхопили міжнародні медіа, а підтримка фанатів виявилася настільки масовою, що Universal зрештою змінила рішення. Компанія дозволила використати музику — щоправда, як виняток і лише для цього виступу.

Мітки
Новини
Читайте також
З'явився сайт, на якому ШІ може наймати людей для виконання завдань Американський металкор-гурт Silent Planet уперше дасть концерти в Україні Іспанія встановила туристичний рекорд у 2025 році — країну відвідали 96,8 мільйона іноземців Київські митники передали музею трипільську вазу віком понад 6 тисяч років
«Лицар сімох королівств» — серіал для тих, хто втомився від темпу «Гри престолів» 04 лютого 2026 «Благодать» Паоло Соррентіно: один із найкращих релігійних фільмів, знятих атеїстом 02 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 22 31 січня 2026 Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026 Груші у вині: як перетворити глінтвейн на десерт 30 січня 2026 Іспанський фотограф Альберт Лорес: «Після відряджень до Сирії чи Лівану я повертаюся додому — в Київ» 29 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.