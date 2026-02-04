Олімпійський фігурист мало не втратив номер через мультик «Посіпаки»

Іспанський фігурист Томас-Льоренс Гуаріно Сабате, шестиразовий чемпіон країни, ледь не втратив свій олімпійський номер через мультик «Посіпаки». Перед дебютом на Олімпіаді в Мілані спортсмен підготував коротку програму під музику з франшизи та з використанням костюма, стилізованого під персонажів студії Universal, пише Gizmodo.

За кілька днів до старту змагань компанія раптово заборонила використання музики через авторські права попри те, що композиції були подані за всіма правилами й номер уже неодноразово виконували.

Here is a small part of what they’re stealing from us. He was approved to skate to this music all season and only a few days before the Olympics do they tell him the music is no longer cleared to use. pic.twitter.com/QGnzRTJArG — Reenie ( ((( ))) ) (@ReenieOnIce) February 3, 2026

Ситуація викликала хвилю обурення в соцмережах. Історію підхопили міжнародні медіа, а підтримка фанатів виявилася настільки масовою, що Universal зрештою змінила рішення. Компанія дозволила використати музику — щоправда, як виняток і лише для цього виступу.