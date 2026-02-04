Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Дім Волтера Вайта з «Пуститися берега» подешевшав до $400 тисяч — раніше він коштував $4 мільйони

Іван Назаренко 04 лютого 2026
385

Будинок із серіалу «Пуститися берега», у якому, згідно із сюжетом, жив Волтер Вайт, знову виставили на продаж, але вже за значно нижчою ціною. Якщо торік власниця просила за нього $4 мільйони, то тепер стартова вартість становить $400 тисяч.

Рієлторка Алісія Файл з Keller Williams Realty розповіла TMZ, що початкову ціну у $4 мільйони власниці Джоан Падільї порадив сторонній брокер, який нібито спеціалізується на «відомій» нерухомості. Господиня тоді припускала, що будинок можна перетворити на музей, але з’ясувалося, що цьому завадить житлова зона.

Наразі будинок площею близько 176 квадратних метрів з чотирма спальнями та однією ванною продають за ринковою ціною. Водночас рієлторка очікує, що через популярність серіалу фінальна сума може виявитися вищою за заявлену. Як альтернативу музею власникам радять розглядати здавання будинку в оренду, зокрема під Airbnb.

