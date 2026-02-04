У новому серіалі від A24 героїня Ель Фаннінг запускає OnlyFans після незапланованої вагітності

Ель Фаннінг зіграла головну роль у серіалі «У Марго проблеми з грошима» — новій драмеді Apple TV, повідомляє Variety. Героїня Фаннінг фарбує тіло в зелений колір і запускає акаунт на OnlyFans, намагаючись упоратися з фінансовими проблемами після незапланованої вагітності.

За сюжетом, Марго пішла з коледжу та почала кар'єру письменниці, яка шукає нестандартні способи заробітку. Вона починає викладати фетиш-контент для любителів іншопланетян і помічає, що донати швидко зростають.

Серіал стартує 15 квітня. Серед акторського складу — Мішель Пфайффер у ролі матері Марго, Нік Офферман як її батько, а також Ніколь Кідман, Марсія Гей Гарден і Грег Кіннір.

Проєкт знято за мотивами однойменного роману Руфі Торп. Шоуранером виступив Девід Е. Келлі, який також є одним із продюсерів разом із Фаннінг та Ніколь Кідман. Виробництвом серіалу займається студія A24 для Apple TV.