Іспанія встановила туристичний рекорд у 2025 році — країну відвідали 96,8 мільйона іноземців

Іван Назаренко 04 лютого 2026
Іспанія встановила новий туристичний рекорд у 2025 році — країну відвідали 96,8 мільйона іноземців. Це на 3,2% більше, ніж у 2024-му, повідомляє Euronews. Туризм приніс економіці €134,7 мільярда доходів, а його загальний внесок сягнув близько €260 мільярдів.

Влада наполягає на тому, що зростання кількості туристів і витрат відповідає новій стратегії — ставці на якість, а не на масовість. Однак у великих містах і курортних зонах стрімко зростає кількість короткострокових оренд, через що місцеві мешканці дедалі частіше не можуть дозволити собі житло у власних районах. Це стає головним джерелом конфліктів між туристичною індустрією та громадами.

Паралельно рекорди б’є й світовий туризм загалом. У 2025 році міжнародні подорожі здійснили понад 1,5 мільярда людей, а галузь згенерувала близько €10 трильйонів — понад 10% глобальної економіки. В Європі туризм уже перевищив доковідні показники.

Фото: Sam Williams / Unsplash
