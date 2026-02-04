Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Американський металкор-гурт Silent Planet уперше дасть концерти в Україні

Іван Назаренко 04 лютого 2026
Американський металкор-гурт Silent Planet уперше приїде в Україну влітку 2026 року. Концерти відбудуться 20 червня в Києві та 21 червня у Львові, про що повідомила агенція Faine Events. У столиці спеціальними гостями стануть українські гурти Burned Time Machine та 0%Mercury, а у Львові — Telema і Nora Plan.

Silent Planet відомі своїм експериментальним підходом до металкору — важкі рифи тут уживаються з ембієнтом, а тексти заходять на територію соціальних і психологічних тем. Гурт існує з 2009 року, має 750 тисяч щомісячних слухачів на Spotify і статус одного з ключових імен андеграунду.

Варто згадати про їхню постійну підтримку України: від мерчу з українською символікою у 2022 році до благодійного треку Wick і зборів для фонду «Повернення дитинства» у 2025-му.

