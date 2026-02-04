З'явився сайт, на якому ШІ може наймати людей для виконання завдань

З’явився сервіс rentahuman.ai, який дозволяє ШІ-агентам наймати реальних людей для виконання завдань у фізичному світі. Про запуск проєкту повідомив його засновник AlexanderTw33ts. За першу ж ніч на платформі зареєструвалися понад 130 людей — серед них були й засновники стартапів у сфері ШІ.

Якщо ШІ не може щось зробити сам, наприклад, прийти на зустріч, забрати посилку або перевірити щось на місці, він просто «орендує» людину.

Rentahuman.ai позиціонує себе як «м'ясний рівень для ШІ», тобто міст між цифровими агентами та реальним світом. Люди самі виставляють свої тарифи, вказують локацію, після чого стають доступними для найму. Оплата відбувається онлайн, а вся система заточена під автоматизовану роботу.

В основі платформи лежить MCP-виклик (Model Context Protocol). Він дозволяє ШІ-агенту знайти потрібну людину, обрати її за ціною чи навичками та забронювати для конкретного завдання.

Серед доступних завдань можна знайти замовлення на фотографію чогось, чого ШІ ще ніколи не бачив, або людині потрібно намалювати плакат з написом «ШІ заплатив мені, щоб я тримав цей плакат» і пройтись з ним у людному місці. Серед більш тривіальних завдань — сходити у новий італійський ресторан у Сан-Франциско і детально розповісти, як смакує їхня паста. Гонорари за такі замовлення варіюються від $1 до $100.