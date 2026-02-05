Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Римі стерли обличчя янгола з церковної фрески — воно було схоже на прем’єрку Італії Джорджу Мелоні

Іван Назаренко 05 лютого 2026
294
У Римі стерли обличчя янгола з церковної фрески — воно було схоже на прем’єрку Італії Джорджу Мелоні

У Римі художник стер обличчя янгола на фресці в базиліці Святого Лаврентія в Лучіні після скандалу через його схожість із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Ватикан і міська влада почали перевірку після того, як відреставроване зображення викликало хвилю обурення, пише BBC.

Автор фрески Бруно Валентінетті спершу заперечував схожість, але згодом визнав, що справді використав риси обличчя Мелоні. За його словами, він діяв за вказівкою Ватикану та тепер змушений був грубо зафарбувати обличчя.

У Римській дієцезії заявили, що фреску приведуть до первісного вигляду. Кардинал Бальдассаре Рейна назвав ситуацію неприйнятною, наголосивши, що сакральне мистецтво не можна використовувати для сторонніх інтерпретацій.

Скандал привернув до храму натовпи туристів — люди приходили подивитися на фреску й робили селфі. Сама Мелоні відреагувала з іронією, написавши в Instagram, що вона точно не янгол.

Фреска не є стародавньою — її створили у 2000 році, і вона не має охоронного статусу. Після інциденту міська служба охорони культурної спадщини повідомила, що будь-які подальші роботи в церкві тепер вимагатимуть окремого погодження.

Фото: Elekes Andor / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Документальний фільм «Віктор» про нечуючого чоловіка з Харкова здобув премію SIMA З'явився сайт, на якому ШІ може наймати людей для виконання завдань Американський металкор-гурт Silent Planet уперше дасть концерти в Україні Іспанія встановила туристичний рекорд у 2025 році — країну відвідали 96,8 мільйона іноземців
«Лицар сімох королівств» — серіал для тих, хто втомився від темпу «Гри престолів» 04 лютого 2026 «Благодать» Паоло Соррентіно: один із найкращих релігійних фільмів, знятих атеїстом 02 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 22 31 січня 2026 Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026 Груші у вині: як перетворити глінтвейн на десерт 30 січня 2026 Іспанський фотограф Альберт Лорес: «Після відряджень до Сирії чи Лівану я повертаюся додому — в Київ» 29 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.