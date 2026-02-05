У Римі стерли обличчя янгола з церковної фрески — воно було схоже на прем’єрку Італії Джорджу Мелоні

У Римі художник стер обличчя янгола на фресці в базиліці Святого Лаврентія в Лучіні після скандалу через його схожість із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Ватикан і міська влада почали перевірку після того, як відреставроване зображення викликало хвилю обурення, пише BBC.

Автор фрески Бруно Валентінетті спершу заперечував схожість, але згодом визнав, що справді використав риси обличчя Мелоні. За його словами, він діяв за вказівкою Ватикану та тепер змушений був грубо зафарбувати обличчя.

У Римській дієцезії заявили, що фреску приведуть до первісного вигляду. Кардинал Бальдассаре Рейна назвав ситуацію неприйнятною, наголосивши, що сакральне мистецтво не можна використовувати для сторонніх інтерпретацій.

Following controversy over the angel with Giorgia Meloni's face in the church of San Lorenzo in Lucina (Rome), the Holy See has ordered the fresco to be erased.



Feb 4, 2026 pic.twitter.com/s806xxw7PH — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) February 4, 2026

Скандал привернув до храму натовпи туристів — люди приходили подивитися на фреску й робили селфі. Сама Мелоні відреагувала з іронією, написавши в Instagram, що вона точно не янгол.

Фреска не є стародавньою — її створили у 2000 році, і вона не має охоронного статусу. Після інциденту міська служба охорони культурної спадщини повідомила, що будь-які подальші роботи в церкві тепер вимагатимуть окремого погодження.