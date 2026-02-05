Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Документальний фільм «Віктор» про нечуючого чоловіка з Харкова здобув премію SIMA

Іван Назаренко 05 лютого 2026
47

Документальний фільм «Віктор» французького режисера Олів’є Сарбіля здобув нагороду Best Sound на премії Social Impact Media Awards 2026. Стрічку створили кінематографісти з України, Данії, Франції та США.

Фільм розповідає про Віктора Нікітенка, нечуючого чоловіка з Харкова, який переживає початок повномасштабного вторгнення Росії. Він прагне долучитися до війська, але знову і знову отримує відмови і намагається знайти власне місце у війні, яку не може почути. Основою закадрового тексту стали щоденники самого героя.

Режисером стрічки став дворазовий лауреат «Еммі» Олів’є Сарбіль, продюсером — номінант на «Оскар» Даррен Аронофскі. Світова прем’єра відбулася у 2024 році на кінофестивалі в Торонто, де «Віктора» відібрали до конкурсної програми Platform Prize.

Премія SIMA відзначає документальні проєкти, що порушують теми прав людини та соціальних змін, підкреслюючи вплив кіно поза межами екрана.

