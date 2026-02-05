Документальний фільм «Віктор» про нечуючого чоловіка з Харкова здобув премію SIMA

Документальний фільм «Віктор» французького режисера Олів’є Сарбіля здобув нагороду Best Sound на премії Social Impact Media Awards 2026. Стрічку створили кінематографісти з України, Данії, Франції та США.

Фільм розповідає про Віктора Нікітенка, нечуючого чоловіка з Харкова, який переживає початок повномасштабного вторгнення Росії. Він прагне долучитися до війська, але знову і знову отримує відмови і намагається знайти власне місце у війні, яку не може почути. Основою закадрового тексту стали щоденники самого героя.

Режисером стрічки став дворазовий лауреат «Еммі» Олів’є Сарбіль, продюсером — номінант на «Оскар» Даррен Аронофскі. Світова прем’єра відбулася у 2024 році на кінофестивалі в Торонто, де «Віктора» відібрали до конкурсної програми Platform Prize.

Премія SIMA відзначає документальні проєкти, що порушують теми прав людини та соціальних змін, підкреслюючи вплив кіно поза межами екрана.