Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Трамп долучив усі федеральні служби до пошуку викраденої матері телеведучої Саванни Гатрі

Іван Назаренко 05 лютого 2026
2275
Трамп долучив усі федеральні служби до пошуку викраденої матері телеведучої Саванни Гатрі

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив усім федеральним правоохоронним органам долучитися до пошуків Ненсі Гатрі, 84-річної матері телеведучої каналу NBC Саванни Гатрі, яка зникла на минулих вихідних. Про це він написав у Truth Social, передає Variety.

За словами Трампа, всі федеральні ресурси передані у повне розпорядження родини та місцевої поліції. Президент наголосив, що хоче якнайшвидше повернути жінку додому живою.

Ненсі Гатрі зникла в Тусоні, штат Аризона. Місцева влада заявила, що справу розслідують як ймовірне викрадення: у будинку знайшли «дуже тривожні» докази. Шериф округу Піма підтвердив, що жінка не могла піти з дому добровільно.

Того ж дня Саванна Гатрі разом із братом і сестрою опублікувала емоційне відеозвернення. Вона наголосила, що її мати має серйозні проблеми зі здоров’ям, потребує ліків і постійно страждає від болю. Родина підтвердила інформацію про записку з вимогою викупу й заявила, що готова до діалогу, але спершу хоче переконатися, що Ненсі жива.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Львівські трамваї та тролейбуси курсуватимуть вночі: навіщо це місту У Туреччині можуть обмежити роботу Steam та інших ігрових платформ Переклади текстів пісень у Spotify тепер доступні по всьому світу У Львівській національній філармонії встановили підйомник на сцену для крісел колісних
Куди піти в Києві 7–8 лютого: зустріч із полярниками, лекція Забужко й семиріччя Laboratorium 05 лютого 2026 Перезапуск «Клініки», «Бріджертони» й не тільки: 14 серіалів лютого 05 лютого 2026 «Лицар сімох королівств» — серіал для тих, хто втомився від темпу «Гри престолів» 04 лютого 2026 «Благодать» Паоло Соррентіно: один із найкращих релігійних фільмів, знятих атеїстом 02 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 22 31 січня 2026 Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.