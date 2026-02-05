Трамп долучив усі федеральні служби до пошуку викраденої матері телеведучої Саванни Гатрі

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив усім федеральним правоохоронним органам долучитися до пошуків Ненсі Гатрі, 84-річної матері телеведучої каналу NBC Саванни Гатрі, яка зникла на минулих вихідних. Про це він написав у Truth Social, передає Variety.

За словами Трампа, всі федеральні ресурси передані у повне розпорядження родини та місцевої поліції. Президент наголосив, що хоче якнайшвидше повернути жінку додому живою.

Ненсі Гатрі зникла в Тусоні, штат Аризона. Місцева влада заявила, що справу розслідують як ймовірне викрадення: у будинку знайшли «дуже тривожні» докази. Шериф округу Піма підтвердив, що жінка не могла піти з дому добровільно.

Того ж дня Саванна Гатрі разом із братом і сестрою опублікувала емоційне відеозвернення. Вона наголосила, що її мати має серйозні проблеми зі здоров’ям, потребує ліків і постійно страждає від болю. Родина підтвердила інформацію про записку з вимогою викупу й заявила, що готова до діалогу, але спершу хоче переконатися, що Ненсі жива.