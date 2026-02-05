У Львівській національній філармонії встановили підйомник на сцену для крісел колісних

У Львівській національній філармонії запрацював перший в Україні підйомник на сцену. Його вже протестували вихованці Центру соціальних послуг «Джерело», повідомляє Львівська обласна державна адміністрація.

Конструкція стане в пригоді не лише відвідувачам, а й працівникам філармонії, зокрема військовим, які після поранень і реабілітації повертаються до роботи.

Фото: ЛМДА

На створення безбар’єрного простору торік з обласного бюджету спрямували понад 1,8 мільйонів гривень. За ці кошти забезпечили доступ до сцени та зали, встановили підйомну платформу для людей на колісних кріслах, облаштували доступні вбиральні, запустили слухову систему для людей з порушеннями слуху та кнопку виклику помічника.

За рік філармонію відвідали понад 82 тисячі слухачів, серед яких багато людей з інвалідністю.