Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Львівській національній філармонії встановили підйомник на сцену для крісел колісних

Іван Назаренко 05 лютого 2026
208
У Львівській національній філармонії встановили підйомник на сцену для крісел колісних

У Львівській національній філармонії запрацював перший в Україні підйомник на сцену. Його вже протестували вихованці Центру соціальних послуг «Джерело», повідомляє Львівська обласна державна адміністрація.

Конструкція стане в пригоді не лише відвідувачам, а й працівникам філармонії, зокрема військовим, які після поранень і реабілітації повертаються до роботи.

Фото: ЛМДА

На створення безбар’єрного простору торік з обласного бюджету спрямували понад 1,8 мільйонів гривень. За ці кошти забезпечили доступ до сцени та зали, встановили підйомну платформу для людей на колісних кріслах, облаштували доступні вбиральні, запустили слухову систему для людей з порушеннями слуху та кнопку виклику помічника.

За рік філармонію відвідали понад 82 тисячі слухачів, серед яких багато людей з інвалідністю.

Фото: Львівська обласна державна адміністрація
Мітки
Новини
Читайте також
Львівські трамваї та тролейбуси курсуватимуть вночі: навіщо це місту У Туреччині можуть обмежити роботу Steam та інших ігрових платформ Переклади текстів пісень у Spotify тепер доступні по всьому світу The Washington Post звільняє третину редакції — серед них репортерка в Україні
Куди піти в Києві 7–8 лютого: зустріч із полярниками, лекція Забужко й семиріччя Laboratorium 05 лютого 2026 Перезапуск «Клініки», «Бріджертони» й не тільки: 14 серіалів лютого 05 лютого 2026 «Лицар сімох королівств» — серіал для тих, хто втомився від темпу «Гри престолів» 04 лютого 2026 «Благодать» Паоло Соррентіно: один із найкращих релігійних фільмів, знятих атеїстом 02 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 22 31 січня 2026 Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.