У Туреччині можуть обмежити роботу Steam та інших ігрових платформ

У Туреччині підготували законопроєкт, який може обмежити роботу Steam, Epic Games Store та інших ігрових платформ. Документ розробило Міністерство у справах сім’ї та соціальних послуг у межах ініціативи з обмеження доступу дітей до онлайн-контенту, повідомляє Türkiye Today.

Закон ще не розглядав парламент, але в разі ухвалення він надасть державі право блокувати платформи, якщо ті не виконають вимоги регулятора. Це обов’язок великих сервісів мати офіс або юридичного представника в Туреччині, дані про яких передаватимуть Управлінню інформаційних і комунікаційних технологій (BTK).

BTK також зможе вимагати від платформ будь-яку інформацію, включно з корпоративною структурою, алгоритмами та механізмами обробки даних. У разі відмови або затримки — штрафи, а згодом зниження пропускної здатності трафіку на 90%.

Усі ігри повинні мати віковий рейтинг, інакше їх знімуть з продажу. Поки незрозуміло, чи визнає регулятор внутрішні інструменти Steam, чи вимагатиме рейтинги від органів на кшталт PEGI, що може стати проблемою для інді-розробників.

Крім того, BTK отримає повноваження моніторити і вимагати змін у вмісті ігор. Раніше турецьке законодавство вже зобов’язувало платформи видаляти незаконний контент протягом 24 годин.