Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Крістен Стюарт придбала закинутий кінотеатр у Лос-Анджелесі й планує відновити його роботу

Іван Назаренко 05 лютого 2026
461
Крістен Стюарт придбала закинутий кінотеатр у Лос-Анджелесі й планує відновити його роботу

Акторка й режисерка Крістен Стюарт придбала історичний кінотеатр Highland Theatre у Лос-Анджелесі, збудований 1925 року. Будівля закрилася у 2024-му та зараз перебуває у занедбаному стані, пише Architectural Digest.

За словами Стюарт, вона не планувала купувати кінотеатр, але після знайомства з Highland рішення стало імпульсивним.

Стюарт хоче перетворити Highland Theatre на місце для спільноти, де можна не лише дивитися кіно, а й обговорювати його, експериментувати та створювати альтернативу корпоративній кінокультурі. За її задумом, простір має бути відкритим не лише для «обраних» кіноманів, а й для ширшої аудиторії міста.

Попри те що частина оригінальних елементів будівлі, зокрема сцена й мезонін, збереглися, відновлення театру потребуватиме значних зусиль. Стюарт каже, що прагне зберегти дух золотої епохи Голлівуду, водночас запропонувавши новий тип соціального кінотеатру для Лос-Анджелеса.

Фото: John Bauld / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
У Маріуполі вціліла частина мозаїки «Боривітер» Алли Горської Скляні стіни та 10-метровий дах: YOD Group представила сучасне бачення хати-мазанки «Книжковий Арсенал 2026» оголосив дати проведення та імена кураторів Львівські трамваї та тролейбуси курсуватимуть вночі: навіщо це місту
Куди піти в Києві 7–8 лютого: зустріч із полярниками, лекція Забужко й семиріччя Laboratorium 05 лютого 2026 Перезапуск «Клініки», «Бріджертони» й не тільки: 14 серіалів лютого 05 лютого 2026 «Лицар сімох королівств» — серіал для тих, хто втомився від темпу «Гри престолів» 04 лютого 2026 «Благодать» Паоло Соррентіно: один із найкращих релігійних фільмів, знятих атеїстом 02 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 22 31 січня 2026 Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.