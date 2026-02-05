Крістен Стюарт придбала закинутий кінотеатр у Лос-Анджелесі й планує відновити його роботу

Акторка й режисерка Крістен Стюарт придбала історичний кінотеатр Highland Theatre у Лос-Анджелесі, збудований 1925 року. Будівля закрилася у 2024-му та зараз перебуває у занедбаному стані, пише Architectural Digest.

За словами Стюарт, вона не планувала купувати кінотеатр, але після знайомства з Highland рішення стало імпульсивним.

Стюарт хоче перетворити Highland Theatre на місце для спільноти, де можна не лише дивитися кіно, а й обговорювати його, експериментувати та створювати альтернативу корпоративній кінокультурі. За її задумом, простір має бути відкритим не лише для «обраних» кіноманів, а й для ширшої аудиторії міста.

Попри те що частина оригінальних елементів будівлі, зокрема сцена й мезонін, збереглися, відновлення театру потребуватиме значних зусиль. Стюарт каже, що прагне зберегти дух золотої епохи Голлівуду, водночас запропонувавши новий тип соціального кінотеатру для Лос-Анджелеса.